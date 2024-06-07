Ми-35 громят «опорники» ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

Российские силы продолжают успешно наступать в зоне проведения спецоперации на Украине.

Экипаж вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и пехотные подразделения ВСУ. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По завершению атаки летчики совершил противоракетный маневр и вернулся к точке вылета. Наводчик подтвердил: цели поражены, внештатных ситуаций во время полета зарегистрировано не было.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.