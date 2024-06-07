«Без карт и мобильных телефонов»: глава НСПК о будущем бесконтактной оплаты

Ожидается новый технологический шаг в сторону удобства для клиентов.

В России сейчас проводится пилот по биометрическому экварингу, который направлен на удобство повседневной оплаты в магазинах. Об этом 5-tv.ru в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

«Сейчас НСПК реализует уже несколько очень перспективных направлений. Например, расширение технологий по аутентификации при платежах», — рассказал Дубынин.

В пилотном проекте планируется дать россиянам больше удобств, расширяя и дополняя технологии по аутентификации при платежах. Дубынин подчеркнул, что в будущем граждане смогут оплачивать покупки не только без карт, но и без самих мобильных телефонов.

Причем акцент в новой технологии сделан не только на удобство, но и на безопасность проводимых платежей — все это испытывают в пилотном проекте. Глава НСПК указал, что это одно из наиболее перспективных направлений.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что рост обращения пятитысячных купюр в стране объясняется массовым переходом на безналичный расчет.