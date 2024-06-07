Авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море

До этого российские военные поразили склад хранения и место запуска морских дронов ВСУ.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Российская авиация уничтожила в Черном море два безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, направлявшихся к берегам Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и место запуска украинских дронов.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS.
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