Россия добьется победы на Украине — Путин
Путин: Россия добьется победы на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Российский лидер уверен в победе нашей страны над неонацистским киевским режимом.
Российская Федерация добьется победы на Украине. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.
Лидер государства уверен в победе нашей страны над неонацистским киевским режимом.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.
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