Российские бойцы рассказывают об опасностях своей нелегкой работы.

Не дают расслабиться противнику наши подразделения на Артемовском направлении. Там позиции ВСУ планомерно уничтожают расчеты реактивных систем «Град». Удары наносятся и днем, и ночью, несмотря на постоянную угрозу атак вражеских беспилотников. Вместе с бойцами работает и корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Солнце потихонечку приближается к горизонту, создавая небольшую пелену вокруг, прикрывает нас на пути к позициям наших бойцов. По бокам — деревья, расстилается солнечный свет, ну, и пыль от колес создают действительно достойное укрытие.

По пути встречаем сожженные вражескими дронами машины. Нам в экстренном случае должна помочь система РЭБ, установленная на крыше. А уже у самой огневой безопасность обеспечивают посты воздушной охраны.

«Надеваем коллиматоры, тепловизоры, ночники. То есть, их видно все равно. Когда оружие наводишь, птичка снижается, связь теряется и легче становится убивать», — говорит боец.

Когда в воздухе чисто, легче работать и реактивщикам. Огневая всегда на открытой местности — техника уязвима, а бить по вражеским позициям необходимо регулярно.

В распоряжении артиллеристов 85-й бригады необычный экспонат — это не привычная нам машина БМ-21, а облегченная полковая система РСЗО 9К55 на базе Зила-131. Станок с пакетом из 36 направляющих может бить даже под отрицательным углом.

Дальше все точно, как по расписанию: уезжают грады, мы легкой пробежкой покидаем огневую, а уже там, в штабе, нас ждут кадры объективной фиксации.

С огневой нас вывозит командир батареи с позывным «Урал.» У реактивщиков 85-й уже давно вошло в правило, что рядом с расчетами всегда работает комбат.

Ни для кого не секрет, что «град» — это площадное орудие. Так как добиваться точности?

«Машина должна быть выверена, обязательно. Должны хорошо упоры закреплены, чтоб ее не разматывало. И все — машина четко стреляет. Самое главное — стяжка пакета должна быть, и они кучно ложатся», — говорит командир.

Что такое «кучно» — видно на кадрах объективного контроля. Поражение позиций ВСУ на северном фланге артемовского направления. Там подключаются к огневой «Грады» 200-й бригады.

Таким образом на пути к Часов Яру реактивщики выжигают укрепления противника одновременно с южного и северного направлений.

Наша работа заключается в том, чтобы находить детали, а уже из них выстраивать репортаж. И вот очередная деталь —свастика — то, что сейчас в рамках СВО наши бойцы выжигают каленым железом. Это мы встречаем, практически, везде на бывших территориях Украины. Мы это видим, вот только мировая общественность этого не видит, либо просто предпочитает закрыть на это глаза.

Вот и приходит российским военным одновременно сражаться с фашизмом на поле боя и как в данном случае — локально, стирая с лица земли свастику.