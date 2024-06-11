Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области
РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Российские войска продвигаются по всей линии фронта в зоне СВО. В Харьковской области боевики попытались атаковать позиции ВС РФ у деревни Глубокое, но получили ответ с воздуха. В результате точных ударов вся штурмовая группа ВСУ была уничтожена.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.
Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ взяли под полный контроль населенные пункты Артемовка и Тимковка.
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