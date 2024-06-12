«Очень опасно»: ВСУ разбрасывают мины в приграничной зоне Белгородской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Гладков: боевики ВСУ разбрасывают противопехотные мины в Белгородской области

«Очень опасно»: ВСУ разбрасывают мины в приграничной зоне Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Жителям региона следует сразу же при обнаружении взрывных предметов сообщить полицейским о находке.

Боевики Вооруженных сил Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением», — написал он.

Гладков вместе с тем призвал белгородцев не приближаться к предметам, похожим на военные снаряды, а сразу же вызвать полицию или другие спецслужбы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспондент «Известий» показал последствия удара ВСУ по жилому дому в Шебекино в Белгородской области. В результате атаки погиб один мужчина, снаряд попал в его квартиру. Также известно о трех пострадавших.

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