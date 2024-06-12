Экс-главу МО Словакии заподозрили в госизмене из-за передачи Киеву МиГ-29

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 34 0

Минобороны Словакии: решение о передаче Киеву МиГ-29 нарушило Конституцию страны

Экс-главу МО Словакии заподозрили в госизмене из-за передачи Киеву МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin

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Тема:
Спецоперация

Страна лишилась всей системы противовоздушной обороны. Какие действия будут предприняты для решения сложившейся ситуации?

В отношении экс-министра обороны Словакии Ярослава Надя будет заведено уголовное дело за незаконную передачу истребителей МиГ-29 Украине. Об этом заявил действующий министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Он отметил, что действия Надя можно считать государственной изменой. Словакия не получила денег от Украины за истребители. Страна осталась без воздушной обороны и средств на новую.

Калиняк также заявил, что никакого соответствующего разрешения на такое решение у экс-министра не было. Он назвал Надя человеком, предавшим национальные ценности.

«Ослабление таким образом Вооруженных сил вразрез с Конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя», — заключил Калиняк.

Действующий министр обороны также сообщил, что предварительного юридического анализа при передачи истребителей Украине тоже не было, так как документы по ней не нашли. Это значит, что изначально ни о какой законности речи не шло, хотя Ярослав Надя утверждает обратное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьера Словакии Фицо перевели на домашнее лечение.

Тема:
Спецоперация
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