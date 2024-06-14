«Грузинский легион»* признали террористическим в России

Наемники этой организации принимают участие в конфликте на Украине.
Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam
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Военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* признано террористической организацией. Такое решение принял окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает ЦОС ФСБ России.
Деятельность «Грузинского легиона», созданного в 2014 году под руководством ГУР Украины, теперь запрещена в России. Данное формирование, как сообщили в ФСБ, сегодня является одним из наиболее крупным и комплектуемым по национальному признаку. Члены «Грузинского легиона» принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима.
Кроме того, в ФСБ заявили о причастности данной организации к диверсиям и терактам на территории России, пыткам российских военных и убийствам мирного населения.
«Данный факт позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по статье 359 «Наемничество» УК РФ, но и по статьям террористической направленности. В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации «Грузинский национальный легион», — добавляется в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики националистического батальона «Азов»* прибывали в Харьков в качестве карателей для жителей, которые поддерживают Россию.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой освободить их из-под гнета неонацистского киевского режима.
* — организация признана террористической и запрещена в России
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