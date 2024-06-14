«Грузинский легион»* признали террористическим в России

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Наемники этой организации принимают участие в конфликте на Украине.

«Грузинский легион»* признали террористическим в России

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* признано террористической организацией. Такое решение принял окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает ЦОС ФСБ России.

Деятельность «Грузинского легиона», созданного в 2014 году под руководством ГУР Украины, теперь запрещена в России. Данное формирование, как сообщили в ФСБ, сегодня является одним из наиболее крупным и комплектуемым по национальному признаку. Члены «Грузинского легиона» принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

Кроме того, в ФСБ заявили о причастности данной организации к диверсиям и терактам на территории России, пыткам российских военных и убийствам мирного населения.

«Данный факт позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по статье 359 «Наемничество» УК РФ, но и по статьям террористической направленности. В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации «Грузинский национальный легион», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики националистического батальона «Азов»* прибывали в Харьков в качестве карателей для жителей, которые поддерживают Россию.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой освободить их из-под гнета неонацистского киевского режима.

* — организация признана террористической и запрещена в России

Тема:
Спецоперация
14 июн
«Сложнее одурманить»: Небензя об изменении отношения стран к конфликту на Украине
14 июн
В Ростовской области отразили атаку 70 украинских дронов
14 июн
«Грады» обеспечили продвижение нашим штурмовикам. Лучшее видео из зоны СВО
14 июн
«Спасибо нашим защитникам»: силы ПВО сбили пять дронов над Курской областью
14 июн
Дроны ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области
14 июн
Штурмовики Су-25 в деле. Лучшее видео из зоны СВО
14 июн
В небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников
14 июн
В Горловке погиб журналист НТВ Кожин: что известно о трагедии
14 июн
Аудитор Пентагона снова выявил завышение цен на оружие для Украины
13 июн
Умер один из пострадавших журналистов в районе Горловки в ДНР
+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

10:21
Так опасно? Как на здоровье влияет просмотр телевизора
10:04
Григорий Лепс составил завещание: кому достанутся миллионы народного артиста
9:48
«Грузинский легион»* признали террористическим в России
9:39
«Под вопросом»: Райдос раскрыла подробности отношений Муцениеце и Кологривого
9:34
«Сложнее одурманить»: Небензя об изменении отношения стран к конфликту на Украине
9:23
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки дали концерт в Брюсселе

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака