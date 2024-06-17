Гаубицы Д-20 нанесли удар по местам скопления боевиков под Донецком: лучшее видео из зоны СВО

ВС РФ успешно атакуют позиции неприятеля в зоне проведения спецоперации на Украине.

Расчеты гаубиц Д-20 «Южной» группировки войск нанесли успешные удары по позициям боевиков ВСУ в районе Донецка. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские артиллеристы круглосуточно и в любую погоду ведут огонь по позициям противника, поражая цели на расстоянии более 17 километров.

«У противника сейчас очень непредсказуемые действия. Наша задача — подорвать их оборонительную способность, уничтожить, блиндажи, укрепрайоны… Стараемся работать быстро, эффективно и точно. Обычно у нас уходит две минуты на открытие огня, но бывает и быстрее», — доложил рассказал командир расчета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.