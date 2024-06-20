Российские военные ликвидировали и обезвредили 37 дронов ВСУ в Курской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Украинские боевики в очередной раз пытались направить беспилотники на жилые дома и другие места скопления людей.

Российские военные ликвидировали и обезвредили 37 дронов ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Российским военным за минувшие сутки удалось обезвредить 37 дронов, которые выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сторону Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 37 украинских дронов», — отметил он.

Кроме того, Смирнов добавил — только в среду некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно боевиками. Так, в поселке Теткино коптер атаковал легковушку, водитель которой получил осколочные ранения. Его доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также от ударов боевиков пострадали пять домовладений, продовольственный магазин, пожарная машина, когда специалисты ликвидировали возгорание в жилом доме после сброса с украинского коптера.

Также обстрелам подверглись поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, хутор Отруба Глушковского района, деревня Успеновка и село Гордеевка Кореневского района, села Николаево-Дарьино и Горналь, хутор Олешня Суджанского района.

Мирные жители, отметил Смирнов, не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент* Украины Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией, но с одним условием.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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