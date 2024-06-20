В Париже появились граффити с истребителями для Украины в виде гробов
Изображения обещанных киевскому режиму французской стороной Mirage появились по всему городу.
Фото, видео: Reuters / Ssgt. Corey Hook; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями Mirage. Правда, в виде гробов. Об этом сообщает французская газета Libération. Изображения были нанесены на здание рядом с редакцией — всего пять рисунков, сделанных через трафарет.
Также журналистам позвонила некая девушка и сообщила, что нарисовала полсотни подобных граффити по всему городу. Интересно, что номер, с которого она звонила, зарегистрирован на Украине.
Ранее президент Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву партию истребителей Mirage до конца года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Франция займется подготовкой украинских пилотов уже летом.
- 20 июн
- Участники СВО получат аналог «Пушкинской карты»
- 20 июн
- Российские артиллеристы громят технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 20 июн
- Штурмовики Су-25 уничтожили «опорник» ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 20 июн
- Крымские десантники теснят противника на ореховском направлении
- 20 июн
- В Польше не осталось оружия: экс-президент страны проговорился пранкерам
- 20 июн
- Охотники, исследователи и доставщики: на военно-морском салоне в Кронштадте показали новые дроны
- 20 июн
- Аргентина не будет оказывать военную помощь Украине
- 19 июн
- «Сделал все четко, грамотно»: российский военный о дуэли БТР с БМП Bradley ВСУ
- 19 июн
- Изменилось место прощания с журналистом Никитой Цицаги
- 19 июн
- Украинские боевики обстреляли Донецк: снаряд попал в остановку с людьми
Читайте также
78%
-4.41 89.09
-4.21
Нашли ошибку?