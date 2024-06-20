В Париже появились граффити с истребителями для Украины в виде гробов

В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями Mirage. Правда, в виде гробов. Об этом сообщает французская газета Libération. Изображения были нанесены на здание рядом с редакцией — всего пять рисунков, сделанных через трафарет.

Также журналистам позвонила некая девушка и сообщила, что нарисовала полсотни подобных граффити по всему городу. Интересно, что номер, с которого она звонила, зарегистрирован на Украине.

Ранее президент Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву партию истребителей Mirage до конца года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Франция займется подготовкой украинских пилотов уже летом.