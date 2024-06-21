Зенитчики прикрыли мотострелков от беспилотников ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как российские зенитчики прикрыли мотострелков от БПЛА ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ продолжают громить врага в зоне проведения спецоперации на Украине.
Зенитные подразделения становятся эффективным воздушным прикрытием российских подразделений в зоне СВО. На авдеевском направлении они уберегли от удара БПЛА наших мотострелков. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
В борьбе с воздушными целями помогают зенитки ЗУ-23, а также ПЗРК «Игла» способные работать на расстоянии до пяти километров.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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