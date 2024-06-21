Огонь, еще огонь! Как российские артиллеристы громят позиции ВСУ

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Российские артиллеристы ночью громят позиции ВСУ на северском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Именно в темное время суток противнику сложно определить место дислокации расчетов. Как работают ночью наши бойцы?

Уничтожают живую силу и технику ВСУ российские артиллеристы. Особенно эффективно они работают ночью, когда противнику сложно определить место дислокации расчетов. Как врага громят с хорошо подготовленных позиций, увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Подземный город с лабиринтами — точно дворец Минотавра. Без проводника эту огневую никогда не найдешь. Дальше — бесконечная сеть туннелей к боеприпасам и орудиям. На одной точке уже наводится расчет. Идет боевая работа, но интереснее за ней наблюдать на поверхности.

«Небольшое новшество от 123-й бригады — если раньше мы снимали замаскированные орудия в виде стреляющих кустов, то теперь на суд нашему вниманию представлено стреляющее подземелье. Идеальная маскировка в рамках контрбатарейной борьбы», — рассказывает Кулага.

Днем эту огневую не рассмотреть, да и ночью практически невозможно. Зато отчетливо видно, куда бьют расчеты — на кадрах объективного контроля объят пламенем миномет противника. Работа кипит, и как выяснилось, в таком темпе нашим артиллеристам жить намного спокойнее.

«Терпения сидеть не хватало, здесь спокойнее моей душе. Стране своей помочь очень сильно хочется», — отметил военный.

На небе не облачка. Наши разведчики при такой погоде легко обнаруживают перемещение вражеских сил и заказывают реактивный огонь. Залповый огонь наших реактивщиков. Здесь все точно, как в аптеке: быстро выставились, четко отстрелялись и также быстро покинули огневую.

Рядом же нам показывают результат стрельбы — снаряды, как говорят на армейском языке, падают довольно кучно.

Реактивщикам заказывают еще огонь по тем же установкам. Это уже стало нормой: днем — отдых, ночью — работа.

Тема:
Спецоперация
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