Силы ПВО уничтожили за ночь 114 дронов ВСУ над регионами России
Минобороны: средствами ПВО РФ были сбиты и перехвачены за ночь 114 дронов ВСУ
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Больше всего вражеских БПЛА было ликвидировано над Крымом и Черным морем.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за минувшую ночь 114 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, больше половины дронов были сбиты над Республикой Крым и акваторией Черного моря — 70 БПЛА. Далее идет Краснодарский край, где дежурными средствами ПВО были ликвидированы 43 беспилотника. Последний БПЛА успешно перехватили и уничтожили над территорией Волгоградской области.
Стоит упомянуть, что ВСУ не ограничились одними лишь дронами. Силами морской авиации ЧФ России были уничтожены шесть безэкипажных катеров — все они оказались ликвидированы в северо-западной части Черного моря.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины.
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