Расчет «Тюльпана» бьет позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 250 0

Наши войска продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипаж самоходного миномета особой мощности 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательные пункты ВСУ, препятствующие продвижению российских штурмовиков. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты целей, расчет скрытно выдвинулся к огневой позиции и в кратчайшие сроки произвел развертывание боевой машины. Действуя под прикрытием группы воздушного наблюдения, минометчики группировки войск «Запад» провели обстрел выявленной цели, после внесения корректировок серией прицельных выстрелов уничтожили опорный и наблюдательный пункт украинских боевиков.

Выполнив огневую задачу, военнослужащие увели боевую машину в безопасный район, тем самым спасая ее от ответного огня артиллерии и ударных дронов противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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