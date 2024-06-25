Армейская авиация ВКС РФ ударила по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне спецоперации на Украине.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Ка-52М произвел взлет с площадки и направился по заданным координатам в район работы. Достигнув цели, экипаж применил ракеты С-8. После использования авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

По докладам авианаводчика, цель удалось поразить на все 100%.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.