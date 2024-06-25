ВС РФ на мотоциклах под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 313 0

Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой, с воздуха их ведут наши операторы беспилотников.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Штурмовые отряды группировки войск «Восток» из Забайкалья эффективно используют кроссовые мотоциклы для захвата позиций ВСУ под Угледаром. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Мотоцикл здесь уже почти штатная техника. Такую, небольшую и крайне маневренную цель, в отличие от тяжелой техники, поразить очень трудно. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой, с воздуха их ведут наши операторы беспилотников.

На «макетах» перед началом штурма реальных позиций ВСУ до автоматизма отрабатываются маршруты выдвижения, уничтожение огневых точек, передвижение пехотинцев в окопе, прогоняют все возможные варианты действий и нештатные ситуации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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