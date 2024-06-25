ВС РФ на мотоциклах под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО

Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой, с воздуха их ведут наши операторы беспилотников.
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Штурмовые отряды группировки войск «Восток» из Забайкалья эффективно используют кроссовые мотоциклы для захвата позиций ВСУ под Угледаром. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
Мотоцикл здесь уже почти штатная техника. Такую, небольшую и крайне маневренную цель, в отличие от тяжелой техники, поразить очень трудно. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой, с воздуха их ведут наши операторы беспилотников.
На «макетах» перед началом штурма реальных позиций ВСУ до автоматизма отрабатываются маршруты выдвижения, уничтожение огневых точек, передвижение пехотинцев в окопе, прогоняют все возможные варианты действий и нештатные ситуации.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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