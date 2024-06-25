Российские операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ в ДНР

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Военнослужащие группировки «Восток» поддерживают пехоту, продвигающуюся под Угледаром.

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Операторы FPV-дронов сейчас активно поддерживают наступление российских штурмовиков под Угледаром. Поддержка с воздуха ведется круглосуточно, на счету только этого подразделения — более полусотни уничтоженных целей.

Как говорят сами бойцы, один такой дрон по эффективности заменяет десять брошенных мин. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков убедился в этом лично

Операторы FPV-дронов группировки «Восток» тщательно выбирают место для взлета. Непременных условий два: нужны надежное укрытие и хороший угол обзора. Оказавшись в укрытии, чтобы противник не обнаружил расчет, быстро начинается сборка дрона. Сам процесс занимает считанные минуты.

В подсумках морпехов Тихоокеанского флота вместо магазинов с патронами — аккумулятор и наборы ключей с отвертками. Но главный инструмент, конечно же, скотч.

«Скотч заканчивается, мы крепим боеприпас на стяжки. Тоже не так сильно много времени занимает. Обычно сборка одного дрона меньше пяти минут», — рассказывает инженер с позывным «Рико».

«Рико» вооружает дрон снарядом от РПГ с кумулятивной струей. Такой необычный позывной у инженера еще с Сирии. У него всегда все под рукой.

«Я был пулеметчиком. У меня постоянно было много всего: веревки, дымы, сухпаек», — рассказывает «Рико».

С собой всегда — по 15-20 FPV-дронов, тоже с запасом, в зависимости от задач и целей на передовой. Меньше их пока не становится. Российская штурмовая пехота наступает широким фронтом под Угледаром. И ей нужна поддержка с воздуха.

Антенна нужна для передачи сигнала и усиленной связи с дроном. В очках оператора появляется изображение — вид от первого лица. Полетом управляет оператор. Пункт назначения — «опорник» под Угледаром.

Дрон улетает от оператора на десять километров и готовится атаковать. Заряженный беспилотник залетает точно в окоп. Управляемый боеприпас не оставляет противнику ни единого шанса.

«Работал в районе Шевченко. Задача была поддержать пехоту, отработать по опорному пункту. Задачу выполнили. Все птички 100% залетели в цель. ВСУ, которые в живых остались, позицию бросили, убежали», — говорит командир взвода ударных БПЛА с позывным «Вал».

Для вражеской пехоты используют фугасный снаряд. Для тяжелой техники — кумулятивный РПГ. Этот маленький, но смертоносный дрон прозвали убийцей танков.

«Он стоял глубоко в тылу. Дальность была 18 километров от меня. Наподобие Leopard. С одного заряда. Долетел, повредил, под башню залетел. Танк загорелся», — говорит «Вал».

На счету этого подразделения — более 50 уничтоженных целей. Один FPV-дрон заменяет пять, а то и десять мин, выпущенных по бронетехнике противника. Чтобы уничтожить долговременные огневые точки врага, достаточно одного точного сброса.

Оператор дрона — в относительной безопасности. А вот угледарская группировка ВСУ, как говорят разведчики, рассыпается буквально на глазах. Предугадать атаку с воздуха и уж тем более мгновенно заглушить сигнал противник не в силах.

Тема:
Спецоперация
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