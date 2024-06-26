Российские войска продолжают наступление в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины терпят провал по всей ширине фронта. Вскоре окончательно обрушится линия фронта, сообщил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире проекта «Фабрика новин» на YouTube-канале.

«Мы же видим: F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов», — сказал он.

Свитан считает, что войска России в ближайшие две недели начнут продавливать украинских боевиков по всей линии восточного фронта. По словам полковника, без того тяжелая ситуация будет становиться еще хуже.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru показал видео работы российских десатников на правом берегу Днепра. На кадрах наши бойцы на Т-72БЗМ уничтожают пункты временной дислокации и управления БПЛА. Они нанесли огневое поражение украинским боевикам.