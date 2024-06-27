Штурмовые группы выдавливают ВСУ под Константиновкой. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы штурмовых групп ВС РФ на южнодонецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают продвигаться в зоне спецоперации.
Штурмовые группы армейского корпуса группировки войск «Восток» из Сахалина захватили несколько «опорников» противника и заняли более выгодные позиции на подступах к селу Константиновка на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
Танк с катковым минным тралом прокладывает путь штурмовикам. На подступах к позициям Вооруженным сил Украины (ВСУ) десантников огнем начинает поддерживать тяжелая техника. Враг пытается задержать наступление, но все бессмысленно.
Во время выполнения боевой задачи ВС РФ удалось захватить несколько опорных пунктов ВСУ и улучшить свое положение у Константиновки в ДНР.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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