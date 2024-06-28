Экипаж БМП-3 уничтожил укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Досталось и украинской пехоте.

Гвардейский экипаж БМП-3 группировки войск «Днепр» уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Корректировка огня велась с воздуха. Слаженная работа подразделений позволила нанести украинским нацистам серьезный урон — это видно на кадрах с высоты. Боевая машина поразила блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударила по группе пехоты. Ликвидировать удалось до семи боевиков.

Экипажи БМП-3 постоянно задействованы в оказании помощи штурмовым группам по зачистке вражеских позиций, подвозе боеприпасов и оперативном поражении выявленных целей противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.