«Жесткие бои»: Эльман Пашаев раскрыл местоположение Алексея Блиновского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 918 0

Эльман Пашаев и Алексей Блиновский находятся в Красногоровке в зоне СВО

Фото, видео: Пресс-служба Пресненского суда / Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ранее ряд СМИ сообщал, что супруг скандального блогера «ушел в увольнение».

Экс-адвокат скандально известного за пьяное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл, что сейчас служит вместе с Алексеем Блиновским в Красногоровке в зоне спецоперации. Эксклюзивно 5-tv.ru он сообщил, что они с мая находятся в населенном пункте под Марьинкой в ДНР.

«И СМИ, которые пишут, якобы в увольнение не отпускают. Вообще-то, мы с мая здесь, и никто в увольнение не ходит. Идут жесткие бои. Город надо освободить», — опроверг сообщения некоторых журналистов Пашаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Блиновский задолжал «дочке» «Газпрома», поставляющей природный газ жителям Республики Адыгея, свыше 61 тысячи рублей.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Блиновский имеет непогашенную задолженность в размере 61 016,83 рубля. Исполнительное производство имущественного характера завели 24 января текущего года.

Тема:
Спецоперация
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