Пять человек погибли в результате атаки украинского дрона в Курской области
Среди них двое детей.
Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister
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В Курской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек, из них двое детей. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Украинский беспилотник атаковал минувшей ночью жилой дом в Городище Рыльского района. Раздался взрыв, погибли пять человек, из них двое маленьких детей.
Известно, что выжили еще два человека, в данный момент они госпитализированы в Рыльскую районную больницу и находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся медицинская помощь.
«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — подписал пост врио губернатора Курской области.
Накануне силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Над Курской областью было уничтожено два дрона.
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