Силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

Атаке подверглись Липецкая, Орловская и другие области.
Фото: ATEF SAFADI / ТАСС
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Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над шестью регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ подчеркнули, что 15 беспилотников уничтожили над Курской областью, девять над Липецкой, по четыре ликвидировали над Воронежской и Брянской, а также по два БПЛА над Орловской и Белгородской областей.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО сбили за ночь четыре украинских БПЛА над Тверской областью.
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