«Папа и сейчас видит»: Диана Гурцкая вспомнила о муже в день рождения сына

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 34 0

Певица Диана Гурцкая вспомнила о муже в день рождения сына

«Папа и сейчас видит»: Диана Гурцкая вспомнила о муже в день рождения сына

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Избранника артистки не стало в прошлом году. Теперь юноша растет без отца.

Знаменитая певица Диана Гурцкая трогательно поздравила любимого сына с днем рождения, вспомнив о дорогом муже, покинувшем этот мир в прошлом году. Душевный пост артистка опубликовала на своей странице в социальной сети.

Константину Кучеренко 29 июня исполнилось 17 лет. Знаменитая мама пожелала драгоценному сыну сохранить в себе самые светлые качества. Она отметила, что родная семья всегда его поддержит и подскажет юноше, как быть.

«Я бесконечно горжусь, какой ты человек: искренний, добрый, честный и заботливый. Помню, с каким трепетом 17 лет назад мы ждали твоего появления на свет», — написала Гурцкая в обращении к молодому человеку.

Исполнительница уверена, что папа Кости, Петр Кучеренко, до сих пор наблюдает за сыном и видит, каким прекрасным человеком он растет.

«Папа и сейчас видит, каким хорошим человеком ты растешь», — написала она.

Трагедия в семье Гурцкая произошла в мае 2023 года. Супругу артистки стало плохо в самолете, когда он возвращался с Кубы. Муж певицы занимал пост замглавы Минобрнауки и летал на остров в командировку. Пилоты совершили экстренную посадку, на земле уже ждала бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. Кучеренко и Гурцкая прожили в браке 18 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко.

Тема:
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