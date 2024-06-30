На Украине сообщили о попытке 17 военнообязанных сбежать в Венгрию

|
Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Погранслужба: на Украине задержаны 17 мужчин при попытке сбежать в Венгрию

На Украине сообщили о попытке 17 военнообязанных сбежать в Венгрию

Фото: Zuma / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

За неудачную попытку эти «путешественники» даже заплатили деньги.

Сотрудники государственной пограничной службы Украины задержали 17 военнообязанных граждан в тот момент, когда они пытались незаконно пересечь границу и сбежать в Венгрию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В 200 метрах от границы (с Венгрией) пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Оказалось, что пассажиры пытались незаконно уехать за границу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за возможность незаконно перебраться в Венгрию уклонисты заплатили от трех до 12 тысяч долларов. В отношении задержанных составят протоколы административного нарушения. Также будут устанавливаться все причастные к нелегальной схеме вывоза уклонистов за границу.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд на Украине впервые назначил максимальный срок уклонисту от мобилизации. Действия украинца сочли особо опасными для общества.

Тема:
Спецоперация
30 июн
«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного
30 июн
Жители подконтрольной Украине части ДНР пытаются попасть в Россию
30 июн
ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР
30 июн
Боевики ВСУ ударили по городу Ясиноватая в ДНР из РСЗО HIMARS
30 июн
ВС РФ отбросили боевиков ВСУ с левобережья Херсонской области
30 июн
В ДНР нашли напечатанные на деньги США экстремистские книги
30 июн
Звенья одной цепи: чем похожи атака на Севастополь и теракт в Дагестане
30 июн
Приглашения не будет: почему для Украины путь в НАТО закрыт
30 июн
Уничтоженные HIMARS и успехи на северском направлении: как развивается ситуация в зоне СВО
29 июн
Любовь, наркотики и СВО: подробности жизни звезды «Кадетства» Аристарха Венеса
+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

15:40
«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного
15:28
Никакой «соломы»! Как защитить волосы в жару
15:18
Собянин: суда от речных вокзалов Москвы идут почти до 50 городов России
15:00
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 2024 года
14:56
Роскомнадзор заблокировал сайт книжный сайт BAbook, созданный Борисом Акуниным*
14:43
Умер гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

Сейчас читают

«Привет, Москва»: к кому Канье Уэст приехал в Россию
Боевики ВСУ ударили по городу Ясиноватая в ДНР из РСЗО HIMARS
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака