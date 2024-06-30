Жители подконтрольной Украине части ДНР пытаются попасть в Россию
Так, уже две тысячи человек вернулись в Торецк для перехода на сторону РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
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Власти Украины создают плохие условия для эвакуированных от линии фронта людей, поэтому они стремятся попасть в Россию. Так, уже две тысячи человек вернулись в Торецк (украинское название города Дзержинск) для перехода на сторону РФ. Об этом рассказали беженцы в беседе с РИА Новости.
«У нас люди возвращаются с Украины к нам в Торецк, чтобы быстрее перейти сюда (в Россию. — Прим. ред.), и вот в последнее время две тысячи пришло именно в Торецк», — поделилась коренная жительница Дзержинска, выехавшая в РФ.
Она добавила, что боевики киевского режима бьют по мирным жителям и домам. По словам собеседницы агентства, людей «там стирают с земли».
Другой житель города рассказал, что по состоянию на начало лето там живут 12 тысяч горожан. Собеседник поделился, что люди возвращаются из эвакуации из-за плохих условий, которые создали власти Украины. Так, решившимся переехать обещают «золотые горы», но в результате их селят на холодном полу, выплаты не предоставляются, а питание некачественное.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ ударили по городу Ясиноватая в ДНР из РСЗО HIMARS. Снаряд пробил девять этажей жилого дома, пострадали дети.
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