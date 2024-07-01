Героями не рождаются: российский боец спас более 300 сослуживцев в зоне СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Минобороны: сержант Артемов спас более 300 сослуживцев в зоне спецоперации

Героями не рождаются: российский боец спас более 300 сослуживцев в зоне СВО

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Ежедневно российские военнослужащие, рискуя своей жизнью, проявляют мужество и отвагу.

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, участвующих в боях в зоне проведения спецоперации на Украине. Так, сержант Алексей Артемов всего за пару месяцев, что он состоит в эвакуационной группе, спас более 300 своих раненых сослуживцев.

Помимо него отличился и рядовой Дмитрий Коренев. Он в составе сводной штурмовой группы в ходе стрелкового боя смог уничтожить сразу пять боевиков.

«Заняв выгодную позицию, военнослужащие запросили поддержку со стороны российского расчета FPV-дронов, а сами в это время вели непрерывный огонь по позициям боевиков», ― отметили в ведомстве подвиг героев.

Благодаря работе Коренева удалось выполнить боевую задачу, а именно захватить опорный пункт ВСУ. Это способствовало дальнейшему продвижению российских солдат на линии фронта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Военно-медицинской академии Петербурга спасают бойцов СВО.

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Спецоперация
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