Героями не рождаются: российский боец спас более 300 сослуживцев в зоне СВО

Ежедневно российские военнослужащие, рискуя своей жизнью, проявляют мужество и отвагу.

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, участвующих в боях в зоне проведения спецоперации на Украине. Так, сержант Алексей Артемов всего за пару месяцев, что он состоит в эвакуационной группе, спас более 300 своих раненых сослуживцев.

Помимо него отличился и рядовой Дмитрий Коренев. Он в составе сводной штурмовой группы в ходе стрелкового боя смог уничтожить сразу пять боевиков.

«Заняв выгодную позицию, военнослужащие запросили поддержку со стороны российского расчета FPV-дронов, а сами в это время вели непрерывный огонь по позициям боевиков», ― отметили в ведомстве подвиг героев.

Благодаря работе Коренева удалось выполнить боевую задачу, а именно захватить опорный пункт ВСУ. Это способствовало дальнейшему продвижению российских солдат на линии фронта.

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