Кремль о стягивании боевиков ВСУ к границе Белоруссии: «Причина для беспокойства»

Допускается, что власти обеих стран обсудят данные действия киевского режима на саммите ШОС.

Переброска боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе Белоруссии является причиной беспокойства как для Минска, так и для Москвы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Белоруссия является для России союзным государством, поэтому у стран есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе по линии спецслужб. Постоянно контактируют и Министерства обороны.

«Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — заявил Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут обсудить стягивание ВСУ к белорусской границе на саммите ШОС, если посчитают это необходимым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина перебросила президентский спецназ на границу с Белоруссией. Боевики ВСУ развернули на этих территориях системы наблюдения радиоэлектронной разведки. Также украинские беспилотники залетают на территорию Белоруссии.

Минобороны Белоруссии, в свою очередь, ответило на действия украинской армии перемещением к границе своих подразделений и наращиванием отдельных направлений. Белорусские военные находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию и отпору в случае провокаций.