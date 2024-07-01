Кремль о стягивании боевиков ВСУ к границе Белоруссии: «Причина для беспокойства»

Песков: стягивание ВСУ к границе Белоруссии является поводом для беспокойства
Фото: Reuters / Alina Smutko
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Допускается, что власти обеих стран обсудят данные действия киевского режима на саммите ШОС.
Переброска боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе Белоруссии является причиной беспокойства как для Минска, так и для Москвы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Белоруссия является для России союзным государством, поэтому у стран есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе по линии спецслужб. Постоянно контактируют и Министерства обороны.
«Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — заявил Песков.
Вместе с тем он подчеркнул, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут обсудить стягивание ВСУ к белорусской границе на саммите ШОС, если посчитают это необходимым.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина перебросила президентский спецназ на границу с Белоруссией. Боевики ВСУ развернули на этих территориях системы наблюдения радиоэлектронной разведки. Также украинские беспилотники залетают на территорию Белоруссии.
Минобороны Белоруссии, в свою очередь, ответило на действия украинской армии перемещением к границе своих подразделений и наращиванием отдельных направлений. Белорусские военные находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию и отпору в случае провокаций.
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