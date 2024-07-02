Системе «Ураган» нужно восемь минут на уничтожение цели. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 144 0

Опубликовано видео, как системы «Ураган» уничтожают цели в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Реактивная артиллерия буквально выжигает врага за считанные минуты. Расчеты систем «Ураган» ведут бои на Южно-Донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

«Координаты цели получаю от старшего начальника. Провожу расчеты установок для стрельбы, выезжаю на позиции, навожу машину и произвожу пуск реактивных снарядов. На все это уходит порядка семи-восьми минут. Цели бывают разные. Участвуем и в артиллерийской поддержке, помогаем нашим штурмовым отрядам, участвуем в контрбатарейной борьбе», — доложил офицер батареи.

 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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