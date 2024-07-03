Один человек пострадал после атак дронов ВСУ в Белгородской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

Губернатор Гладков: мужчина пострадал после атак дронов ВСУ под Белгородом

Один человек пострадал после атак дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: Силантьев Евгений / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Мужчина самостоятельно смог обратиться за медицинской помощью.

В результате очередной атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины по Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Безымено мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.

После обращения ему незамедлительно стали оказывать необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем мужчину планируют перевести в больницу в Белгороде.

Кроме того, как сообщил Гладков, удары также обрушились и на село Мокрая Орловка. В результате были выбиты окна в жилом доме и поврежден забор.

Как заявили в Минобороны, российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить один беспилотник над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие фатальные ошибки совершил Запад в конфликте на Украине.

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