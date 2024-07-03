«Один звонок»: в Финляндии заявили о возможности Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Лидер Финляндии Стубб: Си Цзиньпин закончит конфликт на Украине одним звонком

«Один звонок»: в Финляндии заявили о возможности Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ju Peng

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Тема:
Спецоперация

При этом киевский режим отверг недавнее предложение о прекращении огня, в этот раз поступившее от Венгрии.

Председатель КНР Си Цзиньпин может положить конец конфликту на Украине, совершив лишь один звонок. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg.

«Россия сейчас так зависима от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал он.

Стубб уверен: если бы Си Цзиньпин заявил о необходимости провести мирные переговоры в контексте конфликта на Украине, то власти России «были бы вынуждены это сделать».

Прежде президент* Украины Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. В офисе украинского лидера заявили, что это не может рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецоперация на Украине завершится осенью 2024-го. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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