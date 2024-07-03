Сокрушительная «Малка»: как артиллеристы уничтожают позиции ВСУ

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Пушка способна поражать цели на дальности до 37 километров.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Сокрушительные удары по врагу вдоль всей линии фронта наносят артиллеристы. Одни из самых мощных — расчеты самоходных установок «Малка». Их используют для уничтожения важнейших целей на больших расстояниях. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак увидел пушку в действии.

От сильного рева мотора этой самоходки уже становится не по себе, и это ведь она еще даже не начала стрелять.

Конечно, звук стрельбы «Малки» очень тяжело с чем-то сравнить. В момент, когда она бьет по цели, ощущение, будто земля уходит из-под ног. Это самый крупный калибр — 203 миллиметра.

Поражать и устрашать это должно не нас, а врага, который из последних сил отбивается в районе Волчанска. Один осколочно-фугасный снаряд летит на расстояние 37 километров и уничтожает все в радиусе 100 метров.

Работа расчетов должна быть максимально точной и ювелирной, потому что враг все же пытается подтянуть резервы в Волчанск.

«Работаем в ходе контрбатарейной борьбы и по каким-нибудь особенным целям, таким как склады горючего, склады боекомплектов и какая-нибудь импортная техника», — рассказал командир взвода с позывным Ишим.

У орудия тоже есть позывной — Леший, такой же, как и у командира. Эта гаубица, как рассказали бойцы, произвела один из первых выстрелов в день начала СВО. И с того момента список пораженных целей внушительный.

«Не так давно подбивали французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR, танки не раз подбивали. Такие же самоходные установки 2С1, 2С3, батареи тоже разбивали, ПВД недавно», — сказал командир расчета САУ «Малка» с позывным Леший.

Управлять этой тяжелой машиной тоже, как оказалось, довольно просто. Механик-водитель с позывным Клен вообще говорит, завел и помчался в первый же день: пригодился опыт езды в других, сельскохозяйственных полях.

«Сам я из деревни и учился на тракториста-машиниста. Это и пригодилось в жизни, хотя никогда бы не подумал», — отметил старший механик-водитель с позывным Клен.

Сейчас, правда, ездить никуда не приходится. «Малка» работает из закрытой огневой позиции. Дронов очень много, а скрываться от них помогает густая растительность.

Тема:
Спецоперация
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