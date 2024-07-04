«Боже упаси»: Стас Пьеха отказался петь дуэтом с Ольгой Бузовой
Стас Пьеха отказался петь дуэтом с Ольгой Бузовой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ
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С кем певец мог бы исполнить совместные песни?
Певец Стас Пьеха заявил, что не хочет петь дуэтом с Ольгой Бузовой. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелия.
«Я не критикую, я не подвергаю никаким сентенциям, боже упаси. Я знаю, что ей интересуются. Я видел, как за ней бегают толпы. Значит это имеет место быть. Но в качестве певицы, с которым я бы хотел спел на сегодняшний день — пока что нет», — ответил он.
По словам певца, в дальнейшем он мог бы попробовать исполнить совместные песни с Миа Бойка и Мари Краймбрери.
Кроме того, артист отметил, что с радостью отдает свои композиции для переработки другим исполнителям, однако сам пока не готов к таким экспериментам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Прохор Шаляпин пожаловался на недоброжелательность и холодное отношение со стороны коллеги Стаса Пьехи. Как рассказал артист в интервью блогеру Данилу Доэрти, он немного недоволен некоторыми песнями исполнителя.
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