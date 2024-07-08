В Белом доме ответили на вопрос об отмене ограничений на удары ВСУ вглубь России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 75 0

Белый дом: США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

В Белом доме ответили на вопрос об отмене ограничений на удары ВСУ вглубь России

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Тема:
Спецоперация

США ранее разрешили Украине использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Изменится ли это?

Вашингтон не собирается разрешать Киеву наносить удары американским оружием по российским территориям, удаленным от границы. Об этом представитель совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби заявил в рамках брифинга.

«Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется»», — ответил он на соответствующий вопрос.

Кирби также анонсировал ряд крупных объявлений, касающихся помощи Украине, на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне. По его словам, США и другие страны-члены альянса выскажутся об укреплении ПВО Незалежной.

Также, по его словам, американский лидер Джо Байден на саммите намерен встретиться с президентом* Украины Владимиром Зеленским. К слову, он добавил, что Байдена прошел медосмотры, и врачи не выявили у него болезни Паркинсона, склероза или иных неврологических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США указали на страх Зеленского перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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