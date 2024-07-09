«Уходит глубоко и равняет»: как российские «Тюльпаны» уничтожают позиции противника в зоне СВО

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Самоходные минометы ВС РФ работают на южнодонецком направлении.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В зоне СВО на южнодонецком направлении сейчас активно работают российские артиллеристы. По врагу они бьют из самого мощного в мире самоходного миномета «Тюльпан».

Эффективность — практически стопроцентная, «Тюльпаны» отлично отрабатывают по целям любой сложности! В результате убедился военкор «Известий» Денис Воробьев.

Этот «Тюльпан» «цветет» в любое время суток. Самый крупный самоходный миномет с орудием калибром в 240 миллиметров оставляет украинских боевиков без укреплений.

Расчет этого миномета сбивает противника с толку на времьевском участке южнодонецкого направления. В день такое орудие может отработать по 3-4 цели. После каждой — обязательный маневр.

«Наши рабочие цели — это укрепрайоны противника и пункты временной дислокации. Работаем, в основной, по живой силе. Они окопались очень серьезно, но не против нашего миномета, наш миномет всех сравняет», — говорит командир миномета с позывным «Чита».

Арсенал «боевого цветка» такой, что позволит отработать по цели любой сложности. Снаряд может оставить воронку глубиной в шесть метров. А корректируемые мины легко смещаются уже в воздухе. Поэтому погрешность — минимальна.

«Для начала пристреливается обычным боеприпасом. Когда боеприпас попадает в определенный радиус, можно заряжать высокоточный боеприпас. Выставляется определенная трубка на нем, на котором боеприпас начнет считывать лазерные целеуказания, и он корректируется», — говорит командир взвода с позывным «Кубань».

Корректировку огня задают наши операторы БПЛА. Дрон-разведчик может часами курсировать один квадрат, выслеживая технику и передвижение противника. При этом самого оператора заметить крайне сложно, потому что управляют дронами они из самых замаскированных мест.

Кочующий миномет сначала может забросить активно-реактивный снаряд. Весит такой больше 200 килограммов. И, пока противник будет пытаться сменить укреппозицию, российский расчет уже сменит боеприпас. Тогда живую силу накроет осколочно-фугасный.

«У нас снаряд попадает в цель, уходит глубоко, и разлет осколков у него большой, и поражение тоже», — говорит наводчик орудия с позывным «Кот».

Огонь приморских артиллеристов группировки «Восток» сейчас перенесен за Старомайорское. Их главная задача — оставить врага без защиты, проложив путь российским штурмовикам.

Тема:
Спецоперация
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