Киевский режим уже не раз списывал таким способом собственные варварские преступления, отметил дипломат.

Американские власти умалчивают о попадании ракеты украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) в больницу «Охматдет» в Киеве. В США тем самым хотят использовать ситуацию для новых поставок вооружений Украине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Telegram-канале диппредставительства.

«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию», — сказал он.

Антонов назвал истерию вокруг поврежденной в Киеве больницы образчиком оголтелой антироссийской пропаганды. В США не разобрались в фактах, но при этом цинично используют трагедию против России. Данное происшествие говорит о том, что Запад должен прекратить снабжать Украину оружием, от которого гибнут мирные жители.

При этом, предполагает Антонов, инцидент, произошедший накануне саммита НАТО в Вашингтоне, воспринят Западом в качестве превосходного подарка для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения боевых действий «до последнего украинца».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве 8 июля заявляли о взрывах и пожаре в районе военного завода «Артем». Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины, активно работала система ПВО. О ситуации высказывался и президент* страны Владимир Зеленский. В частности, он заявил о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске.

В Минобороны России позднее сообщли о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.