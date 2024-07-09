Армия России нанесла высокоточный удар по месту совещания командования ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 124 0

Российские бойцы продолжают выполнять задачи в зоне СВО.

Армия России нанесла высокоточный удар по месту совещания командования ВСУ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Армия России за минувшие сутки нанесла групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием по <…> месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские силы ударили по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, с применением которых боевики ВСУ собирались атаковать Крым. Армия России уничтожила четыре пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ликвидировала до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР. В зоне СВО бойцы ликвидировали более 420 украинских боевиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Спецоперация
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