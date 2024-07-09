Армия России нанесла высокоточный удар по месту совещания командования ВСУ

Российские бойцы продолжают выполнять задачи в зоне СВО.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Армия России за минувшие сутки нанесла групповой удар по месту проведения служебного совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием по <…> месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сообщении.
Вместе с тем российские силы ударили по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, с применением которых боевики ВСУ собирались атаковать Крым. Армия России уничтожила четыре пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ликвидировала до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР. В зоне СВО бойцы ликвидировали более 420 украинских боевиков.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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