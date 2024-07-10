«Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 122 0

Опубликовано видео, как «Панцирь С-1» уничтожил беспилотник ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

ЗРПК «Панцирь С-1» держит воздушное пространство под своим контролем круглосуточно. В его арсенале — 12 ракет, а также две пушки по 30 мм и боекомплект к ним из 1,4 тысячи выстрелов. Всего десять секунд - и машина переходит из дежурного режима в боевой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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