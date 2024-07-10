Таким образом, чеченский министр ответил украинскому блогеру, распространившему видео со взятыми в плен бойцами.

В Чечне ответили украинскому блогеру, разместившему кадры со сложившими оружие чеченскими солдатами. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в ответ показал в Telegram-канале видео с пленными боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дудаев при публикации кадров с украинскими боевиками отметил, что блогер из Незалежной похвалился захватом «пары чеченцев» киевским режимом. При этом на ролике, которым поделился министр, показано целое отделение пятой штурмовой бригады, находящееся в плену у армии России.

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Киевский режим, продолжил Дудаев, захватил двух чеченцев, когда те находились без сознания от полученных ранений. При этом на видео, показанном министром, украинские боевики добровольно сложили оружие и сдались бойцам России, поскольку бежали от нацистского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре боевика ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен. Украинцев уже ждали представители спецслужб — они заранее связались с российской стороной.