Т-80 сравнял опорный пункт ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 3 621 0

Опубликовано видео уничтожения танком Т-80 опорного пункта ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипаж танка Т-80 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Вражеский «опорник» препятствовал наступлению штурмовых подразделений ВС РФ. Координаты позиции украинских нацистов удалось получить беспилотной разведке. Расчеты передали их танкистам, после чего те выдвинулись на закрытую огневую позицию.

Цель была успешно поражена с расстояния в десять километров при помощи 125-мм осколочно-фугасных снарядов. Огонь также помогали корректировать беспилотники.

Нашим военным удалось уничтожить укрепления противника, обеспечив себе продвижение в глубину обороны ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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