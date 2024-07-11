Совершенно несекретно: разведка узнала о планах США по замене Зеленского

Эфирная новость 300 0

СВР узнала о планах США по замене Владимира Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Alexis Sciard; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вашингтон явно обеспокоен настроениями на территории Украины.

США подыскивают замену Владимиру Зеленскому*. Служба внешней разведки России обнародовала полное донесение одного из своих резидентов о намерении западных стран в отношении Украины.

Так, из рассекреченной шифрограммы стало известно, что Вашингтон обеспокоен настроениями на территории страны. Нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, усиливается недоверие к государственным институтам. Есть вопросы и к легитимности украинского лидера — 20 мая истек пятилетний срок его президентских полномочий.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
11 июл
ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР
11 июл
«Становимся крепче»: как минометчики «БАРС-16» уничтожают ВСУ под Северском
11 июл
Новый раунд: Орбан намерен встретиться с Трампом в рамках своей мирной миссии
11 июл
Штурмовики выдавливают ВСУ на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
11 июл
Т-80 сравнял опорный пункт ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО
11 июл
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
10 июл
Момент удара ВСУ по Шебекино попал на камеру видеонаблюдения
10 июл
Враг бьет со злостью: как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ
10 июл
Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
10 июл
«Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины
+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
87.86
-0.14 95.32
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
Мансарда девятиэтажного дома загорелась в подмосковном Подольске
16:01
Центробанк в два раза увеличил список признаков мошеннических операций
15:50
Во Франции загорелся шпиль основанного в XI веке Руанского собора
15:39
В Большом театре простились с народной артисткой СССР Мариной Кондратьевой
15:25
«Посмел оскорбить»: певец Шарлот записал видео с извинениями перед верующими
15:13
Ответ найдется: в МИД России отреагировали на планы США по дальнобойному оружию в Германии

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
Вас обманули? Как не переплачивать за дополнительные услуги в клинике
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака