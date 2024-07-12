Япония больше не считает, что Россия «потеряла военную мощь» на Украине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 94 0

Доклад по обороне Японии: Россия не потеряла боевую мощь на Украине

Япония больше не считает, что Россия «потеряла военную мощь» на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Страна восходящего солнца осознала свою ошибку.

Правительство Японии больше не считает, что Россия «потеряла военную мощь» в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад в Японии, называемый Белой книгой обороны, за 2023-й и 2024-й.

Ранее Страна восходящего солнца полагала, что Россия из-за конфликта на Украине во многом потеряла свою силу. И, вероятно, это может привести к изменению баланса «военных сил с окружающими государствами».

Однако сейчас посыл в документе изменился.

«В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену», — говорится в докладе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что японские политические эксперты оказались обеспокоены сближением России с КНДР.

Тема:
Спецоперация
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