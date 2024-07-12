Четыре населенных пункта и 39 групповых ударов: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

ВС РФ за неделю освободили четыре села и нанесли 39 групповых ударов на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим понес существенные потери в живой силе и технике. Кроме того, в плен сдались более 20 боевиков ВСУ.

Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта и нанесли 39 групповых ударов на Украине за неделю. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения группировки войск «Центр» в период с 6 по 12 июля взяли под полный контроль населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой народной республики (ДНР). Поражение было нанесено формированиям шести механизированных, двух пехотных бригад, а также двух соединений теробороны. Кроме того, успешно отражены 38 контратак противника.

«Потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе М1А1 Abrams производства США, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley производства США, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии», — добавил Конашенков.

Войска России также нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам Украины. В результате поражены авиационные базы, предприятия ОПК и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.

В плен сдались за указанный период 22 боевика ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ ракетами «Вихрь».

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