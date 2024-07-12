Киевский режим понес существенные потери в живой силе и технике. Кроме того, в плен сдались более 20 боевиков ВСУ.

Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта и нанесли 39 групповых ударов на Украине за неделю. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения группировки войск «Центр» в период с 6 по 12 июля взяли под полный контроль населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой народной республики (ДНР). Поражение было нанесено формированиям шести механизированных, двух пехотных бригад, а также двух соединений теробороны. Кроме того, успешно отражены 38 контратак противника.

«Потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе М1А1 Abrams производства США, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley производства США, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии», — добавил Конашенков.

Войска России также нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам Украины. В результате поражены авиационные базы, предприятия ОПК и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.

В плен сдались за указанный период 22 боевика ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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