Российские БПЛА вывели из строя «автопарк» военной техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы российских беспилотников в тылу противника
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.
Расчеты российских БПЛА группировки войск «Днепр» успешно действуют в тыловых районах базирования противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
В частности, оператором разведывательного БПЛА «Зала» было обнаружено скопление автомобильной техники на правом берегу Днепра, которая используется украинскими боевиками в военных целях.
После передачи разведданных десантники-операторы FPV-дронов ударили по технике противника — весь «автопарк» ВСУ был выведен из строя.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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