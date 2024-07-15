Российские БПЛА вывели из строя «автопарк» военной техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 265 0

Опубликовано видео работы российских беспилотников в тылу противника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Расчеты российских БПЛА группировки войск «Днепр» успешно действуют в тыловых районах базирования противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

В частности, оператором разведывательного БПЛА «Зала» было обнаружено скопление автомобильной техники на правом берегу Днепра, которая используется украинскими боевиками в военных целях.

После передачи разведданных десантники-операторы FPV-дронов ударили по технике противника — весь «автопарк» ВСУ был выведен из строя.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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