В панике: Сырский начал проверку одной из бригад ВСУ из-за больших потерь

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Евгения Романова
Евгения Романова 113 0

Главком ВСУ Сырский организовал проверку 59-й бригады из-за больших потерь

В панике: Сырский начал проверку одной из бригад ВСУ из-за больших потерь

Фото: Reuters / Alina Smutko

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Тема:
Спецоперация

Минобороны России ежедневно отчитывается о сотнях ликвидированных боевиков.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил организовать проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Причиной стали большие потери личного состава. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального штаба.

«С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, главнокомандующим ВС Украины принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы», — говорится в сообщении.

Проверку на фронте возглавит начальник военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

В минувшую субботу, 13 июля, в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям десяти бригад, в том числе и 59-й отдельной мотопехотной. В результате было ликвидировано до 355 боевиков ВСУ.

Причем это еще не самое большое количество потерь ВСУ за сутки. Например, сегодня, 15 июля, Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 585 украинских боевиков и уничтожении девяти полевых складов с боеприпасами армии Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудник ЦРУ США командовал отрядом иностранных наемников в этой же 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Рассказал об этом украинский военнопленный Юрий Водян.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
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