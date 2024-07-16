Слуцкий: Россия не будет принимать участие в саммитах на условиях Украины
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin
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Россия не будет участвовать во встрече на предложенных условиях.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет участвовать в «мирных саммитах» на условиях Украины или Запада. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого „должны“! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев», — написал он.
Слуцкий отметил, что Россия неоднократно говорила о своей готовности вести переговоры «с учетом сегодняшних реалий, в том числе территориальных и утвержденных в Конституции РФ». Однако он подчеркнул, что в современной ситуации это сделать невозможно, так как президент* Украины Владимир Зеленский — «просроченный главарь», а в Верховой раде власть узурпирована.
Прежде Владимир Зеленский высказался, что Россия должна принять участие во втором мирном саммите по конфликту. Для этого необходимо разработать некий план на встречах с представителями различных стран. Планируется это сделать к ноябрю текущего года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украине требуется более двух десятков систем ПВО.
* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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