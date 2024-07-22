В Туапсе возник пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ

Огонь распространился на площади 50 «квадратов».

Киевский режим попытался утром 22 июля атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе с помощью беспилотника. Обломки украинского дрона повредили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале со ссылкой на МЧС Кубани.

«По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе», — говорится в сообщении.

На месте работают специалисты, они тушат возгорание на площади 50 квадратных метров. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.

Для ликвидации огня привлечены 31 единица техники и 91 человек. К настоящему моменту они локализовали пожар и ликвидировали открытое горение.

В мае была аналогичная ситуация: нефтеперерабатывающий завод загорелся в Туапсе в результате атаки ВСУ. Украинские террористы атаковали город с помощью беспилотных летательных аппаратов. К счастью, в результате происшедшего никто не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ежедневно Минобороны РФ и региональные власти сообщают об уничтоженной украинской военной технике. Так, накануне стало известно о сбитых 40 беспилотниках и вертолете Ми-8.

Ранее 5-tv.ru писал, что дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Шебекинском городском округе. Один из местных жителей доставлен в больницу с ожогами более 50% тела.