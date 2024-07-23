«Шекспировская драма»: на Западе назвали «победителя дня» событий в США

Welt: политическая ситуация в США играет на руку Путину
Фото: www.globallookpress.com / Artem Priakhin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Джо Байден покинул предвыборную гонку. Тем временем в стране ходят слухи о том, что его специально «убрали с дороги».
Выход действующего главы США Джозефа Байдена из президентской гонки сыграл на руку российскому лидеру Владимиру Путин. Об этом заявил немецкий журналист Ганс-Ульрих Ергес в интервью для Welt.
«Для меня победитель дня — Владимир Путин. Он находится в Москве, наблюдает за Вашингтоном и видит там шекспировскую драму. Перед ним больше нет оппонента», — подметил Ергес.
По мнению журналиста, Байден не останется президентом до конца выборного процесса из-за своего состояния здоровья. Теперь в мире нет ни одного лидера, который способен был бы противостоять Путину, заключил Ергес.
Байден объявил о своем намерении покинуть президентскую гонку 21 июля. На свое место в качестве кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента Камалу Харрис, которую уже успели раскритиковать западные эксперты за неспособность противостоять России. К тому же, действующий президент уже несколько дней не появлялся на публике, его ближайшие поездки были отменены. Предполагается, что Байдена давно нет в живых, а пост о выходе из президентской гонки написал кто-то из его помощников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп подтвердил теорию о госперевороте, который совершили против Байдена. Он считает, что американские власти могли спцеиально «убрать его с дороги».
- 23 июл
- «Напоминает переворот»: почему американцы подозревают, что Байдена нет в живых
- 23 июл
- «Проворонили» покушение на Трампа: глава Секретной службы США подала в отставку
- 23 июл
- «Это плохое сочетание»: Дональд Трамп двумя словами описал Камалу Харрис
- 23 июл
- «Начнут топить каждого»: прогноз Таро на результат выборов президента США
- 23 июл
- «Он зол»: в Германии считают, что Байден может нанести ядерный удар по России
- 23 июл
- Демпартию колбасит: Харрис уже набрала достаточно голосов для выдвижения
- 23 июл
- «Тупость»: хоккеист Овечкин высказался о покушении на Дональда Трампа
- 23 июл
- «Черный лебедь»: украинский депутат раскрыл, чем обернется уход Байдена для ВСУ
- 23 июл
- Смешинка попала: Харрис неожиданным образом отреагировала на голос Байдена
- 23 июл
- Вцепятся в глотку? Кто помешает Камале Харрис в выдвижении кандидатом в президенты США
Читайте также
38%
-0.48 95.46
-0.30
Нашли ошибку?